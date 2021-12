Green pass base, super e "mega": dove e quando vanno usati (Di domenica 26 dicembre 2021) Cambia il sistema del certificato verde. Caffè al bar, autobus, palestra, piscina, centri benessere e visite nelle Rsa: ecco tutto quello che c'è da sapere Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 dicembre 2021) Cambia il sistema del certificato verde. Caffè al bar, autobus, palestra, piscina, centri benessere e visite nelle Rsa: ecco tutto quello che c'è da sapere

Advertising

borghi_claudio : Ahhh che bello il Natale in famiglia... tortellini e per un giorno senza #lascienza che intanto medita quanto spara… - NicolaPorro : ??Non si riesce a capire di quale libertà riconquistata stiamo parlando...???? - Agenzia_Ansa : I No green pass in piazza a Torino. 'Basta piazze, ora via alla disobbedienza civile' #ANSA - RisoStolto : RT @Corriere: In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Giordan48430646 : RT @fiori_gio: Quando guariro' mi daranno il green pass... Mi spiace ma dove me lo chiederanno non andrò non entrerò...! Il green pass è u… -