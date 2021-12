Fronteggiare il Covid: dalle Ffp2 a scuola alla ventilazione degli ambienti (Di domenica 26 dicembre 2021) . Ecco tutte le accortezze suggerite dagli esperti Le infezioni da Covid-19 sono in rapido aumento a causa della forte trasmissibilità della variante Omicron. Per Fronteggiare la diffusione del virus si stanno mettendo in atto nel nostro Paese una serie di misure di contenimento. Tra queste l’obbligo della mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici o in luoghi chiusi come teatri e cinema. E a scuola? Secondo l’ultimo Dpcm, a scuola gli alunni potranno continuare ad utilizzare la mascherina chirurgica, ma per il personale docente e non docente la struttura commissariale ha stabilito che fornirà le mascherine Ffp2 e FFp3 al personale scolastico delle scuole dell’infanzia, (i bambini dai 3 ai 5 anni sono esonerati dall’utilizzo delle mascherine) e di quegli istituti dove ci sono alunni esentati ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 dicembre 2021) . Ecco tutte le accortezze suggerite dagli esperti Le infezioni da-19 sono in rapido aumento a causa della forte trasmissibilità della variante Omicron. Perla diffusione del virus si stanno mettendo in atto nel nostro Paese una serie di misure di contenimento. Tra queste l’obbligo della mascherinasui mezzi pubblici o in luoghi chiusi come teatri e cinema. E a? Secondo l’ultimo Dpcm, agli alunni potranno continuare ad utilizzare la mascherina chirurgica, ma per il personale docente e non docente la struttura commissariale ha stabilito che fornirà le mascherinee FFp3 al personale scolastico delle scuole dell’infanzia, (i bambini dai 3 ai 5 anni sono esonerati dall’utilizzo delle mascherine) e di quegli istituti dove ci sono alunni esentati ...

