Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi | il retroscena | “rapporto intimo con “

Leggi su topicnews

(Di domenica 26 dicembre 2021) L’ex Dje la conduttrice hanno deciso di separare le loro strade nel 2013: andiamo a scoprire la causa della rottura.edsono stati una delle coppie più chiacchierate e note del mondo dello spettacolo. In particolare, i due si sono innamorati nel 2010, ma la loro storia è naufragata solo tre anni dopo. Dal loro amore però è nata una bambina di nome Mia. In molti si chiedono come maiabbiano deciso di separare le proprie strade e pare c’entri Mara Maionchi. Andiamo a scoprire la verità sulla loro rottura.: le cause della rottura Nonostante...