Dakar 2022 | il calendario | programma | date | orari | diretta tv e streaming

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ile ildella, il rally giunto alla sua 44esima edizione e ancora una volta interamente in Arabia Saudita dal 1 al 14 gennaio prossimi. La pandemia Covid non ferma uno degli appuntamenti più iconici, spettacolari e pericolosi del motorsport, che però deve ancora fare i conti con le restrizioni per gli spostamenti. Ecco dunque un’altra edizione interamente saudita, con partenza e arrivo nella città di Jeddah dopo un totale di 8375 km dei quali ben 4258 di prove speciali. In gara moto, auto, camion, prototipi e altre categorie per uno spettacolo unico nel suo genere. Tra i partecipanti anche Danilo Petrucci, in gara tra le moto dopo la fine della sua avventura in MotoGP. TV E– Lasarà trasmessa in ...

Advertising

sportface2016 : #Dakar 2022, il calendario completo delle tappe e come seguirle - dakarbot : RT @Motorsport_IT: #Dakar | Walkner avvisa #Petrucci: 'Veloce, ma pericoloso' #Dakar2022 - Motorsport_IT : #Dakar | Walkner avvisa #Petrucci: 'Veloce, ma pericoloso' #Dakar2022 - Motorsport_IT : #Dakar | #Dakar2022: perché l'#Audi elettrica sfida il deserto? @AudiIT | @audisport | #RoadToDakar | #RSQetron - dakarbot : RT @corsedimoto: DAKAR - Verso l'edizione 2022 della mitica Dakar. Una lunga storia iniziata nel 1979 in Africa, con varie gioie tricolori.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2022

Una torta per quattro. È lache sceglie il suo 'cavaliere', non c'è dubbio. Non è azzardato, però, ipotizzare che l'eroesarà uno del poker d'assi. Il quartetto è almeno cinquantenne ed ha le carte in regola per ...Lasta per aprire le danze il primo gennaio, in Arabia Saudita, ma c'è chi pensa già alladel futuro . L'occhio lungo ce l'ha Oreca, con il costruttore francese che è pronto a ...Automobilismo, la Parigi-Dakar torna con l'edizione 2022: il calendario completo, quando e come seguire la corsa in tv e streaming ...Il pilota austriaco che sarà parte del Red Bull KTM Factory Team, prima di partire alla volta dell'Arabia Saudita che sarà il teatro del raid a inizio anno nuovo, indica in Danilo un pilota che sarà m ...