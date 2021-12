Benedetta Parodi e Fabio Caressa, inconveniente in Lapponia: «Questa non ci voleva» (Di domenica 26 dicembre 2021) Vacanze sotto zero per Bendetta Parodi e Fabio Caressa. Quest’anno la conduttrice televisiva è riuscita a convincere tutta la sua famiglia a trascorrere le Festività natalizie in Lapponia, per la gioia del marito che avrebbe preferito una puntatina ai Caraibi. «E invece guarda dove ti ho portato…», commenta divertita la moglie. Le avventure per la famiglia Caressa sono iniziate ieri quando, appena atterrati all’aeroporto di Rovaniemi, in Lapponia, hanno dovuto fare i conti con il primo inconveniente. «Incominciamo bene: ci è arrivata una macchina per quattro persone, noi siamo in cinque più i bagagli e quindi per ora siamo qua – spiega Bendetta Parodi, mentre guarda sconsolata l’automobile –. Come fa a portarci tutti. Forse moriremo di freddo davanti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 dicembre 2021) Vacanze sotto zero per Bendetta. Quest’anno la conduttrice televisiva è riuscita a convincere tutta la sua famiglia a trascorrere le Festività natalizie in, per la gioia del marito che avrebbe preferito una puntatina ai Caraibi. «E invece guarda dove ti ho portato…», commenta divertita la moglie. Le avventure per la famigliasono iniziate ieri quando, appena atterrati all’aeroporto di Rovaniemi, in, hanno dovuto fare i conti con il primo. «Incominciamo bene: ci è arrivata una macchina per quattro persone, noi siamo in cinque più i bagagli e quindi per ora siamo qua – spiega Bendetta, mentre guarda sconsolata l’automobile –. Come fa a portarci tutti. Forse moriremo di freddo davanti ...

