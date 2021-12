Addio a Desmond Tutu, simbolo della lotta per i diritti umani (Di domenica 26 dicembre 2021) È morto, oggi 26 dicembre, Desmond Tutu. Arcivescovo della Chiesa Anglicana, aveva 90 anni. Il Sudafrica piange uno dei suoi padri, il mondo perde un grande spirito. Tutu Premio Nobel per la Pace Insieme a Nelson Mandela Tutu ha incarnato la resistenza contro l’apartheid del regime razzista bianco verso i neri. Dopo la caduta del regime, Tutu divenne il promotore della riconciliazione nazionale in tutto il paese. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la Presidenza del Sudafrica. Il Capo dello Stato, Cyril Ramaphosa, ha affermato che la morte dell’uomo di chiesa segna “un altro capitolo di lutto nell’Addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani“. Desmond ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 dicembre 2021) È morto, oggi 26 dicembre,. ArcivescovoChiesa Anglicana, aveva 90 anni. Il Sudafrica piange uno dei suoi padri, il mondo perde un grande spirito.Premio Nobel per la Pace Insieme a Nelson Mandelaha incarnato la resistenza contro l’apartheid del regime razzista bianco verso i neri. Dopo la caduta del regime,divenne il promotorericonciliazione nazionale in tutto il paese. A dare la notiziasua scomparsa è stata la Presidenza del Sudafrica. Il Capo dello Stato, Cyril Ramaphosa, ha affermato che la morte dell’uomo di chiesa segna “un altro capitolo di lutto nell’nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani“....

