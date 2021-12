Un anno di politica – La manovra di Renzi per far cadere Conte, l’arrivo di Draghi, le crisi dei partiti. Fino all’affossamento del ddl Zan. Il video blob (Di sabato 25 dicembre 2021) Un anno di politica, tra sfide perse e tatticismi. Il 2021 è iniziato (e continuato) nel segno delle manovre di Matteo Renzi, che ha messo il governo Conte 2 all’angolo proprio nel momento in cui è entrata nel vivo la partita del recovery plan. Poi l’arrivo di Mario Draghi, con la sua maggioranza allargata, la crisi di identità del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico che archivia l’era di Zingaretti per affidarsi ad Enrico Letta. E con il nuovo segretario il consolidamento dell’alleanza con il M5s di Giuseppe Conte. Poi le amministrative perse dal centrodestra, più diviso che mai, per finire con l’affossamento del ddl Zan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Undi, tra sfide perse e tatticismi. Il 2021 è iniziato (e continuato) nel segno delle manovre di Matteo, che ha messo il governo2 all’angolo proprio nel momento in cui è entrata nel vivo la partita del recovery plan. Poidi Mario, con la sua maggioranza allargata, ladi identità del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico che archivia l’era di Zingaretti per affidarsi ad Enrico Letta. E con il nuovo segretario il consolidamento dell’alleanza con il M5s di Giuseppe. Poi le amministrative perse dal centrodestra, più diviso che mai, per finire con l’affossamento del ddl Zan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

