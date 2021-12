Tour de Ski 2022: il percorso e le 6 tappe. Italia con chance di podio in metà delle gare (Di sabato 25 dicembre 2021) Lo sci di fondo si appresta a vivere il primo appuntamento clou della stagione 2021-22. Infatti, dal 28 dicembre al 4 gennaio, si disputerà la XVI edizione del Tour de Ski, ovverosia il primogenito di tutti gli eventi multi stage che hanno preso sempre più piede in ambito Fis. Va rimarcato come quest’anno sia stato deciso di creare un programma più leggero, nel tentativo di ridurre le diserzioni da parte di chi vuole concentrarsi principalmente sui Giochi olimpici. Le tappe saranno solo 6, due per ognuna delle tre località coinvolte. Si comincerà con il botto dalla Svizzera, poiché gli appuntamenti di Lenzerheide saranno particolarmente interessanti. Martedì 28 dicembre è prevista una sprint a skating, mentre mercoledì 29 assisteremo a una competizione contro il cronometro in tecnica classica sulla distanza dei 10 km per le donne e di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 dicembre 2021) Lo sci di fondo si appresta a vivere il primo appuntamento clou della stagione 2021-22. Infatti, dal 28 dicembre al 4 gennaio, si disputerà la XVI edizione delde Ski, ovverosia il primogenito di tutti gli eventi multi stage che hanno preso sempre più piede in ambito Fis. Va rimarcato come quest’anno sia stato deciso di creare un programma più leggero, nel tentativo di ridurre le diserzioni da parte di chi vuole concentrarsi principalmente sui Giochi olimpici. Lesaranno solo 6, due per ognunatre località coinvolte. Si comincerà con il botto dalla Svizzera, poiché gli appuntamenti di Lenzerheide saranno particolarmente interessanti. Martedì 28 dicembre è prevista una sprint a skating, mentre mercoledì 29 assisteremo a una competizione contro il cronometro in tecnica classica sulla distanza dei 10 km per le donne e di ...

Advertising

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Regolamento Tour de Ski 21/22: come viene stabilita la classifica, bonus secondi, punti e i premi in denaro https:… - FondoItalia : Fondo - Regolamento Tour de Ski 21/22: come viene stabilita la classifica, bonus secondi, punti e i premi in denaro - LavisioBlog : Prime conferme per il Tour de - Avisio Blog La pista è pronta, la Val di Fiemme “chiama”. La sedicesima edizione de… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Tour de Ski: tutti i podi finali nelle 15 edizioni fin qui disputate - LavisioBlog : Ventura, Chiocchetti e Ganz convocati per il Tour de Ski - Avisio Blog In vista del via al Tour de Ski, martedì 28… -