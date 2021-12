Supermercati e negozi aperti o chiusi a Natale e Santo Stefano? Orari e info 25 e 26 dicembre 2021

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 dicembre 2021) E’ finalmente arrivato il giorno del, quello magico per grandi e piccini da trascorrere in famiglia seppur il periodo, per via della pandemia, non sia ancora dei migliori. Una giornata tra cibo, film natalizi e relax per tutti. O quasi. Perché c’è chi, invece, dovrà lavorare anche oggi e domani, giorno die ain Italia? GliAlcunisarannoanche oggi e domani, giorni di festa e alcuni, tra l’altro, hanno a disposizione i tamponi per il Covid, ora che la corsa ai test per le festività non si può dire ancora finita. Tutta la catena Esselunga sarà, però, chiusa sia oggi che domani, mentre alcuni punti vendita ...