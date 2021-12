Natale sotto un cielo grigio (Di sabato 25 dicembre 2021) Anche a Natale le previsioni del tempo per Bergamo e la provincia a cura di Fulvio Piazza del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Lo spostamento verso oriente dell’Anticiclone che ha protetto la Lombardia consente l’ingresso dall’Atlantico di fronti nuvolosi tra la giornata odierna e lunedì. Deboli piogge in pianura e qualche debole nevicata sul settore alpino domenica e lunedì. A seguire probabile nuova estensione con forza dell’Anticiclone subtropicale con temperature in deciso aumento specie in quota. In pianura sussisterà per contro il rischio di nebbie persistenti. Avremo modo di aggiornarvi. Sabato 25 dicembre 2021 Tempo Previsto: al mattino cielo generalmente molto nuvoloso con deboli piogge in particolare sulle province orientali. Al pomeriggio e in serata cielo molto nuvoloso in pianura e tendenza a parziali schiarite sul ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 dicembre 2021) Anche ale previsioni del tempo per Bergamo e la provincia a cura di Fulvio Piazza del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Lo spostamento verso oriente dell’Anticiclone che ha protetto la Lombardia consente l’ingresso dall’Atlantico di fronti nuvolosi tra la giornata odierna e lunedì. Deboli piogge in pianura e qualche debole nevicata sul settore alpino domenica e lunedì. A seguire probabile nuova estensione con forza dell’Anticiclone subtropicale con temperature in deciso aumento specie in quota. In pianura sussisterà per contro il rischio di nebbie persistenti. Avremo modo di aggiornarvi. Sabato 25 dicembre 2021 Tempo Previsto: al mattinogeneralmente molto nuvoloso con deboli piogge in particolare sulle province orientali. Al pomeriggio e in seratamolto nuvoloso in pianura e tendenza a parziali schiarite sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale sotto Non c'è notte che non veda il giorno È l'addio di questa madre che Cenerentola poi perderà, così da finire sotto le grinfie della ... 'Perché sta arrivando Natale, e io non riesco a capirne il significato'. Il vecchio lesse negli occhi del ...

Katia Ricciarelli sbotta anche a Natale: 'Lulù, vergognati!', ecco cosa è successo al GF Vip GF Vip, Katia Ricciarelli sbotta a Natale: "Vergognati Lulù!" Sotto la guida di Katia , tutti insieme, i concorrenti hanno dedicato alcune ore di questo pomeriggio alle prove corali di alcuni brani ...

Natale, sotto l'albero circa 8 regali a testa Adnkronos S. Cristoforo, la ripartenza della sartoria sociale Midulla I locali del centro in via Zuccarelli sono pronti a riprendere l'attività. Il 9 gennaio ci sarà un pranzo sociale in cui saranno presentati i nuovi corsi. «Stiamo cercando di acquistare una macchina p ...

Lo psicologo Locatelli: “Come vivere al meglio le festività durante la pandemia” Locatelli: "Il rischio è chiudersi e spegnersi. Intendo dire che il rischio per la salute mentale oggi non è solo connesso alla speranza di tornare alla normalità e quindi alla fatica a rispettare det ...

