Natale in famiglia per Elisabetta Gregoraci e Briatore ma nel resort di lusso (Di sabato 25 dicembre 2021) Anche se Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati ormai da anni ma il legame resta eterno. Restano una famiglia e infatti hanno festeggiato il Natale tutti e tre insieme. Dopo il pranzo a Roma con la famiglia della Gregoraci, a cui non è mancato Briatore, la vigilia e il giorno di Natale erano tutti e tre a Malindi; sono ancora nel resort di lusso di proprietà dell’imprenditore. Anche se è finito l’amore la famiglia resta unita, difficile non vederli insieme e durante le feste è impossibile che Nathan faccia a meno di uno dei due genitori. Quale posto più adatto in questi giorni se non il resort in Kenya? Natale al caldo e in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 dicembre 2021) Anche see Flaviosi sono separati ormai da anni ma il legame resta eterno. Restano unae infatti hanno festeggiato iltutti e tre insieme. Dopo il pranzo a Roma con ladella, a cui non è mancato, la vigilia e il giorno dierano tutti e tre a Malindi; sono ancora neldidi proprietà dell’imprenditore. Anche se è finito l’amore laresta unita, difficile non vederli insieme e durante le feste è impossibile che Nathan faccia a meno di uno dei due genitori. Quale posto più adatto in questi giorni se non ilin Kenya?al caldo e in ...

