Monica Setta dopo tante delusioni ha un nuovo compagno, è felice (Di sabato 25 dicembre 2021) Ormai non ci credeva più Monica Setta ma è successo, si è innamorata, ha un nuovo compagno ed è così felice che se finisse adesso sarebbe comunque grata. Sta vivendo un altro amore e dopo le delusioni non lo credeva più possibile, lo racconta alla rivista Chi. Chi è il fidanzato di Monica Setta, in quale occasione l’ha conosciuto? Si sono incontrati per caso a un convegno, lui non fa parte del mondo dello spettacolo. La giornalista, conduttrice e scrittrice difficilmente in passato ha parlato del suo privato ma questa volta è diverso, si è aperta, ha confidato i suoi sentimenti. E’ di nuovo impegnata dopo tanto tempo. Monica Setta, una nuova storia d’amore ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 dicembre 2021) Ormai non ci credeva piùma è successo, si è innamorata, ha uned è cosìche se finisse adesso sarebbe comunque grata. Sta vivendo un altro amore elenon lo credeva più possibile, lo racconta alla rivista Chi. Chi è il fidanzato di, in quale occasione l’ha conosciuto? Si sono incontrati per caso a un convegno, lui non fa parte del mondo dello spettacolo. La giornalista, conduttrice e scrittrice difficilmente in passato ha parlato del suo privato ma questa volta è diverso, si è aperta, ha confidato i suoi sentimenti. E’ diimpegnatatanto tempo., una nuova storia d’amore ...

