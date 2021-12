La Roma alla ricerca di un terzino destro: tre i nomi su taccuino di Pinto (Di sabato 25 dicembre 2021) La Roma pensa al vice Karsdorp. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il primo nome sul taccuino di Tiago Pinto era il portoghese Diogo Dalot, connazionale dell’allenatore Mourinho. Con l’avvento di Ralf Rangnick sulla panchina dei Red Devils, però, il giocatore sembra destinato a restare. Mourinho, Pinto, terzinoRestano quindi altri tre nomi per l’out di destra giallorosso. Stiamo parlando di Max Aarons del Norwich, Benjamin Henrichs del Lipsia e Marcus Pedersen del Feyenoord. Vedremo, con l’inizio del mercato di gennaio, su quale di questi tre potenziali obiettivi si concentreranno gli sforzi del club capitolino. Leggi su rompipallone (Di sabato 25 dicembre 2021) Lapensa al vice Karsdorp. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il primo nome suldi Tiagoera il portoghese Diogo Dalot, connazionale dell’allenatore Mourinho. Con l’avvento di Ralf Rangnick sulla panchina dei Red Devils, però, il giocatore sembra destinato a restare. Mourinho,Restano quindi altri treper l’out di destra giallorosso. Stiamo parlando di Max Aarons del Norwich, Benjamin Henrichs del Lipsia e Marcus Pedersen del Feyenoord. Vedremo, con l’inizio del mercato di gennaio, su quale di questi tre potenziali obiettivi si concentreranno gli sforzi del club capitolino.

