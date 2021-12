La Juventus prepara un super scambio: in arrivo un campione! (Di sabato 25 dicembre 2021) I bianconeri stanno definendo gli ultimi dettagli per il bomber Maurizio Arrivabene è stato chiaro nel corso della trasferta di Bologna. Parlando davanti ai microfoni ha confermato che non ci saranno possibilità di investimento, con la rosa che dovrebbe rimanere sostanzialmente la stessa. La Juventus L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 dicembre 2021) I bianconeri stanno definendo gli ultimi dettagli per il bomber Maurizio Arrivabene è stato chiaro nel corso della trasferta di Bologna. Parlando davanti ai microfoni ha confermato che non ci saranno possibilità di investimento, con la rosa che dovrebbe rimanere sostanzialmente la stessa. LaL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitsport : Giuntoli piace alla Juventus, ma nel frattempo prepara il colpo per Spalletti - calciomercatoit : #Psg, il grande ex #Rothen 'smonta' #Icardi: 'Ormai è un ex calciatore', la #Juventus prepara l'assalto - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, colpo in attacco: Agnelli prepara lo… - zazoomblog : Il Barcellona prepara la cessione svolta Juventus: c’è il top club - #Barcellona #prepara #cessione #svolta - Echoes41502167 : @capuanogio Insomma la ASL prepara il terreno per Juventus Napoli chissà perché sempre lì... -