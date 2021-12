Irma Testa: “A Parigi 2024 per l’oro. L’omosessualità nello sport è ancora un tabù” (Di sabato 25 dicembre 2021) Irma Testa è indiscutibilmente una delle stelle più brillanti del panorama del pugilato italiano, consacratasi dopo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Talento e applicazione per la sportiva azzurra, premiata meravigliosamente nel corso della spedizione nipponica, con spunti importanti anche in ottica futura. Nessun traguardo precluso e grande gioia olimpica, come confermato da Testa stessa per le colonne del ‘Corriere della Sera’: “Tutto l’anno è stato pazzesco. La qualificazione olimpica, quattro donne che arrivano a Tokyo. Un traguardo impensabile anche soltanto quello. E poi la medaglia, certo. Una medaglia olimpica è uno stimolo a fare meglio nelle prossime Olimpiadi. Io vivo la stessa gioia adesso di quando me l’hanno messa al collo, non si è affievolito nulla. Spero di lottare per ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021)è indiscutibilmente una delle stelle più brillanti del panorama del pugilato italiano, consacratasi dopo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Talento e applicazione per laiva azzurra, premiata meravigliosamente nel corso della spedizione nipponica, con spunti importanti anche in ottica futura. Nessun traguardo precluso e grande gioia olimpica, come confermato dastessa per le colonne del ‘Corriere della Sera’: “Tutto l’anno è stato pazzesco. La qualificazione olimpica, quattro donne che arrivano a Tokyo. Un traguardo impensabile anche soltanto quello. E poi la medaglia, certo. Una medaglia olimpica è uno stimolo a fare meglio nelle prossime Olimpiadi. Io vivo la stessa gioia adesso di quando me l’hanno messa al collo, non si è affievolito nulla. Spero di lottare per ...

Corriere : Irma Testa: «Ci ho messo 10 anni a fare coming out, gay e lesbiche sono tabù nello sport» - sportface2016 : Irma #Testa: 'A #Parigi2024 per l'oro. L'omosessualità nello sport è ancora un tabù' - LucianaCiolfi : RT @Corriere: Irma Testa: «Ci ho messo 10 anni a fare coming out, gay e lesbiche sono tabù nello sport» - pennililla : RT @Corriere: Irma Testa: «Ci ho messo 10 anni a fare coming out, gay e lesbiche sono tabù nello sport» - dykelanelle : RT @Corriere: Irma Testa: «Ci ho messo 10 anni a fare coming out, gay e lesbiche sono tabù nello sport» -