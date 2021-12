Dove vive realmente Babbo Natale? Tutte le ipotesi (Di sabato 25 dicembre 2021) Dove vive realmente il personaggio leggendario di Babbo Natale? Scopriamo insieme Tutte le ipotesi e le curiosità. Dove abita davvero Babbo Natale (Pixabay)Come sappiamo la tradizione da cui nasce la leggenda di Babbo Natale ha origini lontane. Eppure quello che non tutti sanno è che la sua dimora tradizionale cambia anch’essa a seconda delle varie tradizioni dei paesi in cui si è diffusa. Negli Stati Uniti infatti si crede che abiti al Polo Nord, situato in Alaska. In Canada invece si crede che viva nel nord del paese. In Europa è più diffusa invece la versione secondo cui Babbo Natale abita in un villaggio vicino alla grande città finlandese di ... Leggi su vesuvius (Di sabato 25 dicembre 2021)il personaggio leggendario di? Scopriamo insiemelee le curiosità.abita davvero(Pixabay)Come sappiamo la tradizione da cui nasce la leggenda diha origini lontane. Eppure quello che non tutti sanno è che la sua dimora tradizionale cambia anch’essa a seconda delle varie tradizioni dei paesi in cui si è diffusa. Negli Stati Uniti infatti si crede che abiti al Polo Nord, situato in Alaska. In Canada invece si crede che viva nel nord del paese. In Europa è più diffusa invece la versione secondo cuiabita in un villaggio vicino alla grande città finlandese di ...

