Covid Francia, oggi contagi record: oltre 100mila (Di sabato 25 dicembre 2021) La Francia supera i 100mila contagi quotidiani per la prima volta. Il bollettino di oggi, 25 dicembre, registra 104.611 casi. In un quadro caratterizzato dalla variante Omicron, segnalati altri 84 morti, che portano a 95.513 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Preoccupa l'aumento di pazienti Covid in terapia intensiva: altri 28 ingressi, per un totale di 3.282 malati in rianimazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

