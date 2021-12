Covid, focolaio nell'Anversa di Nainggolan: gara rinviata in Belgio (Di sabato 25 dicembre 2021) Il campionato belga di calcio riparte dopo la breve sosta natalizia ma facendo i conti col Covid - 19 . Il governo ha deciso che a partire da domani le partite della Jupiler Pro League si dovranno ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 dicembre 2021) Il campionato belga di calcio riparte dopo la breve sosta natalizia ma facendo i conti col- 19 . Il governo ha deciso che a partire da domani le partite della Jupiler Pro League si dovranno ...

Advertising

Corriere : Milano focolaio d’Italia: +135% di contagi in sette giorni, l’incidenza schizza a 543 (la soglia è a 50) - sportli26181512 : Covid, focolaio nell'Anversa di Nainggolan: gara rinviata in Belgio: Il governo ha deciso che a partire da domani l… - AlessandraZadro : RT @byoblu: Sospeso 'Doppio Sogno' al Teatro Piccolo di Milano per una indisposizione di un attore. Ma una nostra fonte interna denuncia ch… - alborama : RT @byoblu: Sospeso 'Doppio Sogno' al Teatro Piccolo di Milano per una indisposizione di un attore. Ma una nostra fonte interna denuncia ch… - SStef_III : RT @viaggrego: #Nave da #Crociera con #Equipaggio e #Passeggeri #Vaccinati: parte un bel #Focolaio #Covid a Bordo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Covid, focolaio nell'Anversa di Nainggolan: gara rinviata in Belgio ...col Covid - 19 . Il governo ha deciso che a partire da domani le partite della Jupiler Pro League si dovranno svolgere a porte chiuse per ridurre l'espandersi dei contagi, ma oltre a ciò un focolaio ...

Covid e calcio: in Belgio dal 26 dicembre si gioca a porte chiuse ...Covid - 19. Il governo ha deciso che a partire dal 26 dicembre le partite della Jupiler Pro League si dovranno svolgere a porte chiuse per ridurre l'espandersi dei contagi, ma oltre a ciò un focolaio ...

Covid, focolaio Lombardia: mai tanti contagi. L'allarme dei medici di base: "Prenotare un tampone quasi impossibile" La Repubblica Covid, focolaio nell'Anversa di Nainggolan: gara rinviata in Belgio Il governo ha deciso che a partire da domani le partite della Jupiler Pro League si dovranno svolgere a porte chiuse per ridurre l'espandersi dei contagi, ma oltre a ciò un focolaio di positivi nel gr ...

Covid, anche in Belgio da domani campionati calcio tornano a porte chiuse Stampa Il campionato belga di calcio riparte dopo la breve sosta natalizia ma facendo i conti col Covid-19. Il governo ha deciso che a partire da domani le partite della Jupiler Pro League si dovranno ...

...col- 19 . Il governo ha deciso che a partire da domani le partite della Jupiler Pro League si dovranno svolgere a porte chiuse per ridurre l'espandersi dei contagi, ma oltre a ciò un......- 19. Il governo ha deciso che a partire dal 26 dicembre le partite della Jupiler Pro League si dovranno svolgere a porte chiuse per ridurre l'espandersi dei contagi, ma oltre a ciò un...Il governo ha deciso che a partire da domani le partite della Jupiler Pro League si dovranno svolgere a porte chiuse per ridurre l'espandersi dei contagi, ma oltre a ciò un focolaio di positivi nel gr ...Stampa Il campionato belga di calcio riparte dopo la breve sosta natalizia ma facendo i conti col Covid-19. Il governo ha deciso che a partire da domani le partite della Jupiler Pro League si dovranno ...