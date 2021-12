Un Natale per tutti, specie i più deboli. Gli auguri di Mons. Paglia (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Natale torna anche quest’anno e viene dall’alto. Per questo vogliamo ancora dirci un grande augurio. L’augurio di un mondo che può cambiare le durezze che ancora ci avvolgono per la pandemia ma non possono rubarci la forza di questa buona notizia. Il Natale è il dono che Dio ci fa di se stesso: per questo facciamo festa. Dovremmo essere tristi, soprattutto per le difficoltà che vivono i più poveri e i più deboli. Dovremmo rattristarci per le guerre, per i conflitti, per i respinti nelle grandi Betlemme di questo mondo. Gesù torna perché il mondo sia diverso, perché il nostro cuore si allarghi, sino ai confini della terra. A Natale la nostra famiglia è il mondo intero. A Natale i nostri fratelli e le nostre sorelle sono soprattutto i più poveri e più ... Leggi su formiche (Di sabato 25 dicembre 2021) Iltorna anche quest’anno e viene dall’alto. Per questo vogliamo ancora dirci un grandeo. L’o di un mondo che può cambiare le durezze che ancora ci avvolgono per la pandemia ma non possono rubarci la forza di questa buona notizia. Ilè il dono che Dio ci fa di se stesso: per questo facciamo festa. Dovremmo essere tristi, soprattutto per le difficoltà che vivono i più poveri e i più. Dovremmo rattristarci per le guerre, per i conflitti, per i respinti nelle grandi Betlemme di questo mondo. Gesù torna perché il mondo sia diverso, perché il nostro cuore si allarghi, sino ai confini della terra. Ala nostra famiglia è il mondo intero. Ai nostri fratelli e le nostre sorelle sono soprattutto i più poveri e più ...

