Traffico Roma del 24-12-2021 ore 13 | 30

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Luceverdedalla radiazione ilin diminuzione sulla diramazioneSud tra Torrenova e la barriera diSud verso la 1 prime code sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e la Tuscolana e rallentamenti a tratti lungo quella interna tra la Nomentana e La Rustica in città incidente in viale Antonio Ciamarra l’altezza di via Rizzieri a un altro ancora correttamente in viale dello Scalo di San Lorenzo l’altezza di via dei Sardi infine interdetto il transito in Piazza di Porta Portese all’altezza delle Mura su disposizione dei Vigili del Fuoco divieto di accesso in direzione di Portuense per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it Barbara dormire tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della Polizia ...