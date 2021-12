Taormina e Tropea nel bellissimo video di Buon Natale dei vigili del fuoco (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una manichetta srotolata da Milano alla Sicilia : il senso del Paese nel bellissimo video dei vigili del fuoco che unisce. È un augurio "lungo l'Italia intera" quello che i pompieri hanno voluto fare... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una manichetta srotolata da Milano alla Sicilia : il senso del Paese neldeidelche unisce. È un augurio "lungo l'Italia intera" quello che i pompieri hanno voluto fare...

Advertising

emergenzavvf : La manichetta dei #vigilidelfuoco unisce l’Italia. Da Trieste a Roma, passando per Verona, Assisi, Pisa, Taranto, T… - faustalissia : RT @emergenzavvf: La manichetta dei #vigilidelfuoco unisce l’Italia. Da Trieste a Roma, passando per Verona, Assisi, Pisa, Taranto, Tropea,… - tedpanski : RT @emergenzavvf: La manichetta dei #vigilidelfuoco unisce l’Italia. Da Trieste a Roma, passando per Verona, Assisi, Pisa, Taranto, Tropea,… - FrancescoZoc : RT @emergenzavvf: La manichetta dei #vigilidelfuoco unisce l’Italia. Da Trieste a Roma, passando per Verona, Assisi, Pisa, Taranto, Tropea,… - Cinzia100th : RT @emergenzavvf: La manichetta dei #vigilidelfuoco unisce l’Italia. Da Trieste a Roma, passando per Verona, Assisi, Pisa, Taranto, Tropea,… -