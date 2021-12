Stadi mezzi vuoti e restrizioni, il 2021 del calcio italiano in epoca Covid (Di sabato 25 dicembre 2021) Stadi chiusi, poi mille persone, quindi il 25% per gli Europei. In Serie A si arriva al 50%, poi il 75%, ma niente 100% nonostante le richieste dei club e una situazione sotto controllo coi vaccini, in più la percentuale è condizionata alle fasce di colore e scende con l’inscurirsi della fascia di rischio delle regioni, poi questo limite decade ma allo Stadio ci vanno solo i possessori di green pass e da dicembre soltanto chi è vaccinato o guarito, mentre da gennaio se i tifosi non indosseranno le mascherine FFP2 allo Stadio la società potrebbero pagare con un turno a porte chiuse. Nel frattempo, le Ats e le Asp della penisola che continuano a operare in modo non omogeneo sul territorio, tra quarantene e interventi non coordinati che hanno portato, proprio in chiusura di anno, alla farsa di Udinese-Salernitana. Se c’è una certezza, è ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021)chiusi, poi mille persone, quindi il 25% per gli Europei. In Serie A si arriva al 50%, poi il 75%, ma niente 100% nonostante le richieste dei club e una situazione sotto controllo coi vaccini, in più la percentuale è condizionata alle fasce di colore e scende con l’inscurirsi della fascia di rischio delle regioni, poi questo limite decade ma alloo ci vanno solo i possessori di green pass e da dicembre soltanto chi è vaccinato o guarito, mentre da gennaio se i tifosi non indosseranno le mascherine FFP2 alloo la società potrebbero pagare con un turno a porte chiuse. Nel frattempo, le Ats e le Asp della penisola che continuano a operare in modo non omogeneo sul territorio, tra quarantene e interventi non coordinati che hanno portato, proprio in chiusura di anno, alla farsa di Udinese-Salernitana. Se c’è una certezza, è ...

fanpage : Mascherine obbligatorie all’aperto, Ffp2 in cinema, teatri, stadi e mezzi pubblici. Il green pass scende da 9 a 6 m… - elio_vito : Bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, discoteche, scuole, luoghi di lavoro, mezzi di trasporto, tutto giusto, giu… - muspygbabka : RT @Luca__Pagani: - Perché per entrare in cinema, teatri, stadi e sui mezzi di trasporto è obbligatorio indossare una mascherina Ffp2? - Pe… - stefano61t : RT @Luca__Pagani: - Perché per entrare in cinema, teatri, stadi e sui mezzi di trasporto è obbligatorio indossare una mascherina Ffp2? - Pe… - ablibero : RT @Luca__Pagani: - Perché per entrare in cinema, teatri, stadi e sui mezzi di trasporto è obbligatorio indossare una mascherina Ffp2? - Pe… -