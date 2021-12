Messa in tv Natale domani 25 dicembre: programma, orari, canale e diretta streaming (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe per Natale domani sabato 25 dicembre. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 12:00, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno con Papa Francesco. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19:00. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Messa domani IN TV SU TV2000 Messa ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il, glie le informazioni sulle messe persabato 25. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 12:00, verrà traslainsu Rai Uno con Papa Francesco. Presente anche lasu Rai Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19:00.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet.IN TV SU TV2000...

Advertising

stanzaselvaggia : Il presepe grande come la casa di un povero ok, ma mi dite perché a Natale si è messa in testa la coroncina del “Di… - Dorian221190 : RT @stanzaselvaggia: Il presepe grande come la casa di un povero ok, ma mi dite perché a Natale si è messa in testa la coroncina del “Dia d… - frasparol : Adesso su tv 2000 il santo rosario a seguire la santa messa vigiliate di Natale #ESempreMezzogiorno… - moose8311 : @Napalm51 ah quindi niente messa di natale e concerto? mannaggia - SlKim : RT @ignorantella: Ok, non saranno perfetti ma ce l'ho messa tutta. Buon Natale. -