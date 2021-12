L’Ucraina non esisterebbe se non fosse per Lenin, ha detto Putin (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ne ha parlato nella sua conferenza stampa di fine anno, per sostenere la sua tesi che Russia e Ucraina dovrebbero essere un paese unico Leggi su ilpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ne ha parlato nella sua conferenza stampa di fine anno, per sostenere la sua tesi che Russia e Ucraina dovrebbero essere un paese unico

Advertising

martaottaviani : #Putin: l'#Ucraina è stata creata da #Lenin per motivi politici. Prima non è mai esistita. La vedo malissimo, non male - lmisculin : Draghi super mega iper realista sulla Russia e l’Ucraina. L’UE ha armi, navi, cannoni, un esercito comune? No. Può… - riotta : Le minacce di #Putin all'Europa @NATO su #Ucraina derivano dalla sua debolezza domestica, #Russia non cresce e perd… - ilpost : L’Ucraina non esisterebbe se non fosse per Lenin, ha detto Putin - iuvinale_n : @Flovecc l'Ucraina non è Zelensky. Il popolo sceglie. E ci sono molti, ma molti filo russi. Basta. -