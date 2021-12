Il Paradiso delle signore sospeso: ecco quando si ferma e quando riparte (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Paradiso delle signore sta per essere sospeso. La soap opera che tiene compagnia agli italiani tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1, sta per chiudere i battenti. Tale chiusura è dovuta, naturalmente, al periodo di pausa natalizia che di solito genera la modifica dei palinsesti delle varie reti televisive. Per consentire L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilsta per essere. La soap opera che tiene compagnia agli italiani tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1, sta per chiudere i battenti. Tale chiusura è dovuta, naturalmente, al periodo di pausa natalizia che di solito genera la modifica dei palinsestivarie reti televisive. Per consentire L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ivmroxanne : RT @mandyislnfIames: Definizione di Paradiso: fumare una sigaretta mentre Louis Tomlinson suona la chitarra e canta con in sottofondo il ru… - mandyislnfIames : RT @mandyislnfIames: Definizione di Paradiso: fumare una sigaretta mentre Louis Tomlinson suona la chitarra e canta con in sottofondo il ru… - __kohli__ : RT @mandyislnfIames: Definizione di Paradiso: fumare una sigaretta mentre Louis Tomlinson suona la chitarra e canta con in sottofondo il ru… - Trislts : RT @mandyislnfIames: Definizione di Paradiso: fumare una sigaretta mentre Louis Tomlinson suona la chitarra e canta con in sottofondo il ru… - ShaggyZayn93 : RT @mandyislnfIames: Definizione di Paradiso: fumare una sigaretta mentre Louis Tomlinson suona la chitarra e canta con in sottofondo il ru… -