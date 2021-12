Il mistero di una giornata particolare

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ci sono giornate in cui siamo soli e facciamo una serie di cose " la spesa la passeggiata con il cane la lettura di un libro " e la solitudine non ci pesa, siamo abituati, magari viviamo da soli tutto ...

Advertising

HossainNilofar : RT @MarinaMasala1: Buone feste, a presto! ? «Quest’ora di Natale... carica di prodigio e di mistero. E si deve soltanto essere abbastanza… - BersaniLeda : RT @MarinaMasala1: Buone feste, a presto! ? «Quest’ora di Natale... carica di prodigio e di mistero. E si deve soltanto essere abbastanza… - MAURO72016404 : RT @vaticannews_it: #23dicembre #PapaFrancesco alla Curia: 'Dovessimo esprimere tutto il mistero del #Natale in una parola, penso che la pa… - SimiWonderland : RT @MarinaMasala1: Buone feste, a presto! ? «Quest’ora di Natale... carica di prodigio e di mistero. E si deve soltanto essere abbastanza… - maxbasello : Danimarca inizia a fare come sudafrica anche sui casi. Certo che è un mistero che una variante così infettiva perda… -

Ultime Notizie dalla rete : mistero una

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ci sono giornate in cui siamo soli e facciamoserie di cose " la spesa la passeggiata con il cane la lettura di un libro " e la solitudine non ... Perché? C'è undel Natale, un qualcosa che ...... il cui nome rimane avvolto nel. Vidal può infatti tenere aperta l'assemble per due giorni lavorativi, quindi fino al 28 dicembre. Per il nuovo Cda sembrano esserci due possibili strade ,...Nessuna evidente frattura nonostante la tesi prevalente sia, al momento, una rovinosa caduta da un albero. Nessun documento dentro al portafogli. E poi quei rapporti da chiarire con alcune persone del ...La storia di un restauro che sa di leggenda. Martedì 28 dicembre, alle ore 18, presso la Biblioteca Manfrediana ...