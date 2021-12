GF Vip | Soleil gioisce per un trionfo inaspettato | il giusto epilogo alla fine del reality

Advertising

mettimileali : @BELLIPRODUCTION Mannnn ma tu mi fai cappottareee???? eri solo in casa mentre gridavi Soleil??? ?? Comunque io ti amo… - infoitcultura : GF Vip, l'inaspettato gesto social di Alex: ha smesso di seguire Soleil su Instagram - infoitcultura : GF Vip, Alex Belli manda un messaggio a Soleil Sorge: ecco cosa le ha scritto, anche gli haters si ricredono (FOTO) - jo22299193 : @andrea9737268 OK APPROVO - FATE RIENTRARE ALEX BELLI - Altrimenti pgm inguardabile e appiattito su cose superflue… - PrincipessaMon3 : A quelli che vogliono screditare alex o soleil, non taggate #solex, perché, al massimo, li perculiamo per l'incoere… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

...si è accorto della tensione che si respira nella Casa del GF: Mi dispiace per questa cosa di Jessica, non si capisce mai quando scherza e quando no. Io non ho niente contro di lei.ha ...Federica Panicucci "Con Marco Bacini un matrimonio classico"/ "Gf..." Volto noto del piccolo schermo, amata dai giovani degli anni Novanta e non solo, Federica Panicucci è anche mamma di ...Per i concorrenti è arrivato il momento di brindare e, con i calici rivolti verso l’alto, danno il via a questo Natale speciale ...IL GESTO SOCIAL – Nonostante Belli non sia più dentro la casa più spiata d’Italia, il triangolo che lo ha visto protagonista insieme alla moglie Delia Duran e Soleil continua a far discutere. Il giorn ...