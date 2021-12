Fedez in Ospedale per colpa di Chiara Ferragni: “Ecco come l’ha ridotto”. Fan sconvolti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Striscia la Notizia affida un posto nella rubrica "Spetteguless" anche a Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo? La simulazione del parto fatta dal rapper. Nel filmato che viene diffuso su Canale 5 uno stralcio della serie tv della coppia "The Ferragnez", dove nel trailer pubblicato dall'influencer si vedono i due che entrano nello studio dello psicologo per sottoporsi alla terapia di coppia. "Nei giorni in cui è preso male è difficile fare qualsiasi cosa" spiega la Ferragni. E ancora: "Veniamo da famiglie molto diverse, tipo due onde energetiche che... boom". Ma il momento più esilarante è quello in cui il cantante prova i dolori del parto. Qui Fedez viene vestito come se fosse in una sala di Ospedale, pronto a partorire. Ed Ecco che in ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 dicembre 2021) Striscia la Notizia affida un posto nella rubrica "Spetteguless" anche a. Il motivo? La simulazione del parto fatta dal rapper. Nel filmato che viene diffuso su Canale 5 uno stralcio della serie tv della coppia "The Ferragnez", dove nel trailer pubblicato dall'influencer si vedono i due che entrano nello studio dello psicologo per sottoporsi alla terapia di coppia. "Nei giorni in cui è preso male è difficile fare qualsiasi cosa" spiega la. E ancora: "Veniamo da famiglie molto diverse, tipo due onde energetiche che... boom". Ma il momento più esilarante è quello in cui il cantante prova i dolori del parto. Quiviene vestitose fosse in una sala di, pronto a partorire. Edche in ...

Advertising

AnnibaleSolo : Striscia la Notizia, Fedez in ospedale ridotto così da Chiara Ferragni: l'impensabile lezione - ParliamoDiNews : Striscia la Notizia, Fedez in ospedale ridotto così da Chiara Ferragni: l`impensabile lezione – Libero Quotidiano… - HiPeople_21 : Press Review / Striscia la Notizia, Fedez in ospedale ridotto così da Chiara Ferragni: l'impensabile lezione -… - alessandraciara : Tra due ore devo fare una cistoscopia e sono cmq più in ansia di quando Chiara Ferragni è andata in ospedale a part… - myliebes : RT @startwoooork: fedez che si porta in ospedale il santino di Michael Jordan #TheFerragnezLaSerie -