Elisabetta, chi è la diplomatica e moglie di Bugo, come si sono conosciuti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bugo è un uomo felice al fianco la moglie Elisabetta, la donna che gli ha donato anche un figlio. La coppia è sposata da tempo e ha messo al mondo un figlio. Tutta la famiglia vive a Milano, ma si è formata in un luogo molto lontano dall’Italia, l’India. La coppia, infatti, è proprio in Asia che si è giurata amore eterno circa 10 anni fa, dopo un lungo fidanzamento. Elisabetta non è un volto noto del mondo dello spettacolo. La donna è invece una diplomatica, che ci tiene al mantenimento della sua privacy. All’epoca, infatti, Elisabetta lavorava lì. La moglie è una diplomatica. Dal 2010 al 2014 Bugo e la compagna non si sono spostati dall’India. Solo successivamente, coronato il loro amore con un figlio, hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021)è un uomo felice al fianco la, la donna che gli ha donato anche un figlio. La coppia è sposata da tempo e ha messo al mondo un figlio. Tutta la famiglia vive a Milano, ma si è formata in un luogo molto lontano dall’Italia, l’India. La coppia, infatti, è proprio in Asia che si è giurata amore eterno circa 10 anni fa, dopo un lungo fidanzamento.non è un volto noto del mondo dello spettacolo. La donna è invece una, che ci tiene al mantenimento della sua privacy. All’epoca, infatti,lavorava lì. Laè una. Dal 2010 al 2014e la compagna non sispostati dall’India. Solo successivamente, coronato il loro amore con un figlio, hanno ...

