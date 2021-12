Eddie Kingston: “Se non hai più spazio con l’arrivo di star come Bryan e Punk è solo colpa tua” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Intervistato da TalkSports il wrestler della AEW Eddie Kingston ha parlato del roster sempre più numeroso della compagnia di cui fa parte, che acquisisce continuamente nuovi elementi di peso. Kingston ha difeso la scelta di far aumentare sempre di più la competizione tra le star del brand. “Se rimani indietro è solo colpa tua” Eddie Kingston ha spiegato: “Non credo sia un male perché fa in modo che tutti debbano fare di più. Se non lo fai rimani indietro e sarà solo colpa tua. Non è colpa di Punk, non è colpa di Bryan. Non è colpa di chiunque arrivi”. Kingston ha anche parlato di come ha ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 dicembre 2021) Intervistato da TalkSports il wrestler della AEWha parlato del roster sempre più numeroso della compagnia di cui fa parte, che acquisisce continuamente nuovi elementi di peso.ha difeso la scelta di far aumentare sempre di più la competizione tra ledel brand. “Se rimani indietro ètua”ha spiegato: “Non credo sia un male perché fa in modo che tutti debbano fare di più. Se non lo fai rimani indietro e saràtua. Non èdi, non èdi. Non èdi chiunque arrivi”.ha anche parlato diha ...

