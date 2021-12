Draghi: “Difendere normalità, no a chiusure”. Il giorno dopo arriva lo stop alle discoteche. E la Lega (Giorgetti compreso) stavolta tace (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Dobbiamo Difendere la normalità raggiunta e questo significa niente chiusure“. Così parlava Mario Draghi il 22 dicembre, facendo intendere che le misure anti-Omicron – da approvare il giorno successivo in Consiglio dei ministri – non avrebbero messo i sigilli ad alcun settore, ma solo innalzato le precauzioni (come d’altra parte prevedeva la bozza diffusa giovedì pomeriggio). Invece è arrivata la sorpresa: discoteche e sale da ballo richiudono (di fatto) fino al 31 gennaio, nonostante le promesse sul fatto che coi vaccini e il green pass quella stagione sarebbe finita. È l’ennesima mazzata per il comparto che ha sofferto di più la crisi economica, restando inattivo dall’inizio della pandemia (con una breve tregua nell’estate 2020) fino all’11 ottobre scorso, quando ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Dobbiamolaraggiunta e questo significa niente“. Così parlava Marioil 22 dicembre, facendo intendere che le misure anti-Omicron – da approvare ilsuccessivo in Consiglio dei ministri – non avrebbero messo i sigilli ad alcun settore, ma solo innalzato le precauzioni (come d’altra parte prevedeva la bozza diffusa giovedì pomeriggio). Invece èta la sorpresa:e sale da ballo richiudono (di fatto) fino al 31 gennaio, nonostante le promesse sul fatto che coi vaccini e il green pass quella stagione sarebbe finita. È l’ennesima mazzata per il comparto che ha sofferto di più la crisi economica, restando inattivo dall’inizio della pandemia (con una breve tregua nell’estate 2020) fino all’11 ottobre scorso, quando ai ...

