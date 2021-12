CorSport: i rapporti tra la Juve e Dybala non sono più così idilliaci, il rinnovo slitta (Di venerdì 24 dicembre 2021) E se il rinnovo di Dybala con la Juve non fosse poi così vicino come si dice? È l’ipotesi del Corriere dello Sport. “Il traguardo, però, non è stato ancora raggiunto, e così, nonostante i propositi di chiudere la telenovela prima di Natale, si slitterà al 2022. Se tutto andrà nella giusta direzione, perché i rapporti tra le parti non sarebbero più così idilliaci” Il quotidiano sportivo richiama le parole di Arrivabene, prima della partita con il Cagliari, e scrive che questa potrebbe essere una spiegazione, anche se lo stesso dirigente aveva specificato che i rapporti con Dybala erano sereni. Nelle ultime settimane si era raggiunta un’intesa per un prolungamento fino al 2026 a 8,5 milioni l’anno più 1,5 di bonus. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) E se ildicon lanon fosse poivicino come si dice? È l’ipotesi del Corriere dello Sport. “Il traguardo, però, non è stato ancora raggiunto, e, nonostante i propositi di chiudere la telenovela prima di Natale, si slitterà al 2022. Se tutto andrà nella giusta direzione, perché itra le parti non sarebbero più” Il quotidiano sportivo richiama le parole di Arrivabene, prima della partita con il Cagliari, e scrive che questa potrebbe essere una spiegazione, anche se lo stesso dirigente aveva specificato che iconerano sereni. Nelle ultime settimane si era raggiunta un’intesa per un prolungamento fino al 2026 a 8,5 milioni l’anno più 1,5 di bonus. ...

Advertising

capuanogio : Secondo il #CorSport non ci sarebbero solo motivi burocratici dietro il nuovo slittamento della firma di #Dybala co… - napolista : CorSport: i rapporti tra la #Juve e #Dybala non sono più così idilliaci, il rinnovo slitta Soltanto problemi buroc… - EMIGOAL : RT @capuanogio: Secondo il #CorSport non ci sarebbero solo motivi burocratici dietro il nuovo slittamento della firma di #Dybala con la #Ju… - mirkonicolino : (#Corsport) Non solo motivi burocratici dietro il mancato annuncio del rinnovo di #Dybala prima di Natale: i rappor… - franser_real : RT @capuanogio: Secondo il #CorSport non ci sarebbero solo motivi burocratici dietro il nuovo slittamento della firma di #Dybala con la #Ju… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport rapporti CorSport: nessuna sindrome del capitano, Spalletti quando ti punta lo fa per il bene della squadra A due giorni da Inter - Napoli, il quotidiano sportivo torna sui rapporti tormentati del tecnico con Icardi e Totti. A Napoli, con Insigne, è diverso Firenze 03/10/2021 - campionato di calcio serie A / Fiorentina - Napoli / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: ...

Andreazzoli: "Lo scudetto lo vincerà Spalletti. Faccio il tifo per lui" Al CorSport: "I rapporti di Luciano con Totti? Da amico di tutti e due sono dispiaciuto, perché loro insieme sono stati una bomba" Napoli 22/08/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli - Venezia / ...

Cassazione, condanna definitiva per Miccoli: rischia il carcere Corriere dello Sport Corsport - Dionisi da 6,5 in pagella in Juventus-Cagliari L'edizione odierna del "Corriere dello Sport" valuta con un buon 6,5 in pagella la direzione di gara di Federico Dionisi in Juventus-Cagliari, gara di campionato vinta 2-0 ...

Corsport - Juve, restano i problemi nonostante l'aumento di capitale Anche per questa stagione è previsto un passivo che dovrebbe sfiorare i 100 milioni di euro, visti gli altissimi costi di gestione della rosa bianconera L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', ...

A due giorni da Inter - Napoli, il quotidiano sportivo torna suitormentati del tecnico con Icardi e Totti. A Napoli, con Insigne, è diverso Firenze 03/10/2021 - campionato di calcio serie A / Fiorentina - Napoli / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: ...Al: "Idi Luciano con Totti? Da amico di tutti e due sono dispiaciuto, perché loro insieme sono stati una bomba" Napoli 22/08/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli - Venezia / ...L'edizione odierna del "Corriere dello Sport" valuta con un buon 6,5 in pagella la direzione di gara di Federico Dionisi in Juventus-Cagliari, gara di campionato vinta 2-0 ...Anche per questa stagione è previsto un passivo che dovrebbe sfiorare i 100 milioni di euro, visti gli altissimi costi di gestione della rosa bianconera L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', ...