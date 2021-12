Cenone di Natale ai tempi del Covid, dai brindisi distanziati ai saluti indiani: consigli e galateo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Banditi baci, abbracci e strette di mano, a poche ore dalla cena di Natale nelle famiglie ci si interroga sul come conciliare il calore della festa con le restrizioni anti pandemia. E ognuno mette a... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 24 dicembre 2021) Banditi baci, abbracci e strette di mano, a poche ore dalla cena dinelle famiglie ci si interroga sul come conciliare il calore della festa con le restrizioni anti pandemia. E ognuno mette a...

Advertising

fattoquotidiano : Renzi: “Crescono i casi Covid, Omicron più contagiosa”. Ma va al cenone di Natale di Italia Viva a Firenze: sono pr… - welikeduel : Il cenone di Natale con il cugino #novax: il monologo di #EdoardoLeo a #propagandalive @edoardoleo - Agenzia_Ansa : Via libera in Austria ai cenoni durante le feste di Natale ma solo per gli immunizzati. I no vax resteranno in lock… - tvseriefilm : Stasera durante il cenone di #Natale? #UnaPoltronaperdue #concertodinatale #gfvip - SFormicola : @Danila0909 Si puo'sapere dove vai?E' l'ora che tutti stanno a casa a godersi il cenone!P.S.Rispondi se vuoi,come s… -