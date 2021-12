Buon Natale contando su “Una luce sur ramo brusco”

(Di venerdì 24 dicembre 2021)a tutti i lettori. Quest’anno gli auguri li facciamo con una poesia romanesca di Giuseppe Bernasconi. E’ stato un anno brutto, ma per il prossimo, il poeta spera nel “riciccià de fiori e foje”. E ci associamo anche tutti noi della redazione. UNASURVorebbe, Gesù mio, trovatte un posto ‘ndò fatte nasce commido e sereno: ‘na grotta, pure sotto a ‘n terapieno, o ‘na capanna in sughero composto. Ma er monno affoga o sta mannanno arosto le foreste; nell’aria c’è er veleno, che sorte silenzioso dar tereno… ma vièe Tu vòi ésse esposto. Allora fo un presepio più intonato a li malanni d’oggi e te sistemo tra li rami d’un arbero bruciato: sei ar sicuro e intanto pòi riccoje le suppriche de quanto noi volemo rivede er riciccià de fiori e foje. ...

Advertising

TheoHernandez : Buon natale ??Ci vediamo presto ???? - sscnapoli : ? Buon Natale! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - enpaonlus : Il primo Natale di Hola e Micia insieme nella nuova casa con un altro cane e tre gatti - Neko76206523 : RT @lorenzdonofrio: Mi sembra abbia detto 'Buon Natale a tutti'. Evviva il giornalismo d'inchiesta! Evviva la diretta! - quomi_it : ?????? Buone feste e tantissimi auguri di Buon Natale dal Team Quomi ?????? #incucinaconquomi #natale #BuoneFeste -

Ultime Notizie dalla rete : Buon Natale

! Alla Vigilia diè davvero vietato mangiare carne? Le frasi di- Ilè il luogo in cui conservare i ricordi della nostra innocenza. - Ilè la sorpresa di un ......scorso proprio nei derby di. 13.30 Buongiorno a tutti per la diretta live di Zebre Parma - Benetton Treviso, match valevole per l'ottava giornata dell'United Rugby Championship 2021 - 22....di gioia e di serenità, nel senso dell’insegnamento cristiano e della nostra esperienza di donne e di uomini che vivono, lavorano e operano nella nostra città e per la nostra Pescara. Auguri di cuore ...Il cantautore milanese si racconta: «Nasco ateo e cresco comunista, ma la lettura del Vangelo mi ha fatto comprendere la grande invenzione cristiana del perdonare. Per i miei 80 anni un grande disco» ...