Australian Open 2022, Collarini positivo dopo il suo matrimonio: possibile focolaio tra gli argentini (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione per alcuni tennisti argentini. Andrea Collarini, convolato a nozze la scorsa settimana, è infatti risultato positivo al Covid-19, così come sua moglie. Al matrimonio erano presenti numerosi giocatori sudamericani, perciò il rischio di un possibile focolaio è più che concreto. Al momento, l'unico altro tennista ad aver contratto il virus è Juan Ignacio Londero. Tuttavia, alla cerimonia erano presenti anche Federico Coria, Facundo Bagnis, Tomas Etcheverry, Renzo Olivo, Guido Andreozzi ed Andres Molteni. Pessime notizie anche in vista dell'Atp Cup, con l'Argentina che rischia di perdere alcune pedine importanti. A riportarlo è La Nacion.

