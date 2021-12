Anche a Roma lunghe code fuori dalle farmacie per il tampone. E l’attesa si fa sotto la pioggia (Di venerdì 24 dicembre 2021) farmacie prese d’assalto per gli ultimi tamponi prima delle feste per chi deve ottenere il Green Pass, ma Anche per chi da vaccinato vuole essere più tranquillo per il cenone coi parenti. lunghe le file in strada nonostante la pioggia per l’attesa dei test. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021)prese d’assalto per gli ultimi tamponi prima delle feste per chi deve ottenere il Green Pass, maper chi da vaccinato vuole essere più tranquillo per il cenone coi parenti.le file in strada nonostante laperdei test. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

