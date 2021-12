Uomini e Donne, Alessandro Verdolini parla di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim e rivela se salirebbe sul trono (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alessandro Verdolini è stato uno dei corteggiatori che la tronista Andrea Nicole Conte ha portato fino alla fine. Alla fine del suo percorso però Andrea Nicole ha inaspettatamente scelto Ciprian Aftim in un modo abbastanza particolare, ovvero si sono presentati in studio insieme dopo una notte passata insieme. Intervistato da MondoTv 24 l’ex corteggiatore ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne e ha rivelato come mai ha deciso di partecipare al programma: Non ho scritto direttamente quest’anno, avevo partecipato nel 2018. La chiamata di quest’anno è stata inaspettata, alla fine ero single. Sono entrato single e sono uscito single. Poi Alessandro ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 dicembre 2021)è stato uno dei corteggiatori che la tronistaha portato fino alla fine. Alla fine del suo percorso peròha inaspettatamente sceltoin un modo abbastanza particolare, ovvero si sono presentati in studio insieme dopo una notte passata insieme. Intervistato da MondoTv 24 l’ex corteggiatore hato del suo percorso ae hato come mai ha deciso di partecipare al programma: Non ho scritto direttamente quest’anno, avevo partecipato nel 2018. La chiamata di quest’anno è stata inaspettata, alla fine ero single. Sono entrato single e sono uscito single. Poi...

