Traffico Roma del 23-12-2021 ore 08:00 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben Trovati al primo appuntamento con il Traffico prima il file sulla diramazione Roma sud da Torrenova In ingresso sul raccordo a causa del Traffico intenso su quest'ultimo sulla carreggiata interna Abbiamo infatti code proprio dalla diramazione Roma Sud fino alla Laurentina mentre in esterna code dall'anagnina alla diramazione Roma sud e spostandoci sul tratto Urbano della A24 troviamo coda in ingresso da Tor Cervara la tangenziale Fila in entrata anche sulla Flaminia tra via di Grottarossa e Corso Francia e sulla Salaria tra via di Villa Spada aeroporto dell'Urbe e prudenza per chi percorre la Salaria per la presenza di ghiaccio in alcuni tratti città rallentamenti per incidente all'altezza del Piazzale Ostiense è sempre per incidente ...

