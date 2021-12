Senato | Causin e Lonardo adersicono a Idea-Cambiamo**

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - I senatori Andreae Sandra, quest'ultima come rappresentante di 'Noi di Centro', aderiscono alla componente '-Cambiamo' del gruppo Misto, che raggiunge così quota nove membri. "Diamo il nostro benvenuto ai due colleghi -afferma il capo delegazione Paolo Romani- la cui adesione rafforza la nostra azione parlamentare e può rappresentare un importante valore aggiunto in termini di proposta, di elaborazione di contenuti e di incisività". Per Gaetano Quagliariello, "con l'ingresso di 'Noi di Centro' un altro tassello si aggiunge, facendo di questa componente un piccolo laboratorio di quel modello federativo che noi auspichiamo possa riproporsi anche in altri ambiti".

