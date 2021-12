Sanaa Seif libera. Al-Sisi cancella i sussidi per il cibo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sanaa Seif è sull’asfalto: la 28enne attivista egiziana è stata liberata dopo 18 mesi trascorsi nella prigione femminile di Qanater, con l’accusa di diffusione di notizie false e offese a pubblico ufficiale. Fuori, ad aspettarla, non c’era il fratello Alaa Abd el-Fattah, condannato pochi giorni fa a una nuova pena carceraria di cinque anni. C’era la sorella Mona che poco dopo sui social ha pubblicato una foto che ritrae Sanaa con il suo cane Toka e la madre Laila, anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 dicembre 2021)è sull’asfalto: la 28enne attivista egiziana è statata dopo 18 mesi trascorsi nella prigione femminile di Qanater, con l’accusa di diffusione di notizie false e offese a pubblico ufficiale. Fuori, ad aspettarla, non c’era il fratello Alaa Abd el-Fattah, condannato pochi giorni fa a una nuova pena carceraria di cinque anni. C’era la sorella Mona che poco dopo sui social ha pubblicato una foto che ritraecon il suo cane Toka e la madre Laila, anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

