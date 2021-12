Quirinale, su Draghi semiapertura da Renzi e M5s Berlusconi va a cena dalla Casellati e incontra il cdx (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tutti i partiti di maggioranza e di opposizione ad un mese dall'elezione del nuovo presidente della Repubblica lavorano in gran segreto per cercare un accordo comune per il nuovo capo dello Stato Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tutti i partiti di maggioranza e di opposizione ad un mese dall'elezione del nuovo presidente della Repubblica lavorano in gran segreto per cercare un accordo comune per il nuovo capo dello Stato Segui su affaritaliani.it

Advertising

StefanoFeltri : Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si… - MassimGiannini : Ora è ufficiale: #Draghi è il candidato per il #Quirinale. E il governo vada avanti, con questa maggioranza. - borghi_claudio : Ho avvisato @Agenzia_Ansa che esistono le domande retoriche. Se dico 'mi devo buttare dalla finestra?' non voglio b… - EnricoGiunta : RT @malgradotutto: Saverio Lodato risponde a Bruno Contrada sulle ''menti raffinatissime'': ci vedremo in Tribunale ?? - adapallai : RT @_angelobognanni: Nelle liste dei candidati al #Quirinale c’è #Bersani. Ma è possibile che uno il quale non è riuscito a formane un gove… -