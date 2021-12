Pnrr: al via cabina di regia con Draghi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Al via a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Pnrr con il premier Mario Draghi, i capidelegazione e i ministri più interessati alla partita Recovery Fund. Al termine della relazione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, viene spiegato, i capi delegazione e il presidente del Consiglio riprenderanno la discussione sulle misure anti-Covid, a seguire il Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Al via a Palazzo Chigi ladisulcon il premier Mario, i capidelegazione e i ministri più interessati alla partita Recovery Fund. Al termine della relazione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, viene spiegato, i capi delegazione e il presidente del Consiglio riprenderanno la discussione sulle misure anti-Covid, a seguire il Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr via Dl Recovery: via libera dal Senato 229 i sì, 28 i contrari. Il Senato ha dato l'ok al Dl Recovery, il decreto che prevede l'attuazione del Pnrr, su cui il governo aveva chiesto la fiducia. A votare sì sono stati 229 senatori, 28 i contrari. Non è stata registrata alcuna astensione. Il decreto, che da adesso è legge, inizialmente constava ...

Il sindaco Biffoni: "Dobbiamo essere orgogliosi di come Prato ha affrontato l'emergenza sanitaria e per la tenuta del tessuto economico, ... Contiamo sui fondi Pnrr per i quali Epp ha presentato un progetto importante. Ricordiamo che a breve saranno assegnati anche 72 alloggi a locazione calmierata (via di Gello). Il 2021 è stato l'anno ...

Il Senato ha dato via libera al Pnrr AGI - Agenzia Italia Un grande progetto in Tassina: un polo per l’infanzia ROVIGO - Un nuovo polo scolastico per l’infanzia. Un istituto, nuovo e moderno, che potrebbe sorgere in Tassina per ampliare l’offerta comunale di asili nido e scuole materne. Un edificio che l’ammini ...

Siracusano (FI): “La battaglia sulla zona falcata di Messina non si ferma” La deputata messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano non si arrende dopo il "no" del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla sua proposta di riqualificazione e bonifica della zona falcata de ...

