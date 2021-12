Advertising

katrin23594597 : RT @CriX3210: Praticamente, x Adinolfi, la donna deve continuare a sfornare figli. Non può avere delle ambizioni lavorative! e poi, quando… - orizzontescuola : Pensione, quando arriva il primo pagamento? - CriX3210 : Praticamente, x Adinolfi, la donna deve continuare a sfornare figli. Non può avere delle ambizioni lavorative! e po… - SrlArt : RT @carloterzo: Ho quasi 58 anni, lavoro da quando ne avevo 16, da più di vent'anni responsabile di un fatturato di 10 milioni /anno, #mif… - ondivaga7 : RT @carloterzo: Ho quasi 58 anni, lavoro da quando ne avevo 16, da più di vent'anni responsabile di un fatturato di 10 milioni /anno, #mif… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensione quando

Un disabile ha diritto alla detrazione del 19% e all'IVA al 4% ancheacquista computer, ... nei termini di assegno di invalidità,di invalidità , edi inabilità. Per assegno di ...... invece, il TFR è tassato fino a un massimo del 15% , con la possibilità di dedurre ogni anno un importo fino a 5.165 euro dai contributi versati al fondoviene richiesto l' anticipo ...Calendario dei pagamenti anticipati delle pensioni di gennaio 2022 , per l'emergenza COVID. Le novità del cedolino: conguagli e trattenute ...Dal prossimo anno partirà una rivalutazione del +1,7% che sarà applicata in maniera decrescente al salire della pensione.