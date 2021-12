Nuovo decreto, tutte le misure: adesso anche per prendere un caffè al bar serve il Super Green Pass (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nuove misure in arrivo per gli italiani, nuove regole a cui attenersi in vista delle festività per arginare la diffusione del virus ora che la variante Omicron continua a circolare e a preoccupare per la sua contagiosità. Stamattina la cabina di regia con il Premier Mario Draghi, nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri e le prime bozze di quello che è stato definito il Dl Festività. Dall’obbligo della mascherina (anche) all’aperto alla durata del Green Pass, almeno fino a quando l’emergenza non sarà rientrata bisognerà fare i conti con ulteriori restrizioni perché la pandemia, purtroppo, non si può dire ancora sconfitta. Nuovo decreto Festività 23 luglio 2021: cosa cambia, eventi per il 31 dicembre 2021 Stando alla bozza, dal 30 dicembre fino alla fine dello stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nuovein arrivo per gli italiani, nuove regole a cui attenersi in vista delle festività per arginare la diffusione del virus ora che la variante Omicron continua a circolare e a preoccupare per la sua contagiosità. Stamattina la cabina di regia con il Premier Mario Draghi, nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri e le prime bozze di quello che è stato definito il Dl Festività. Dall’obbligo della mascherina () all’aperto alla durata del, almeno fino a quando l’emergenza non sarà rientrata bisognerà fare i conti con ulteriori restrizioni perché la pandemia, purtroppo, non si può dire ancora sconfitta.Festività 23 luglio 2021: cosa cambia, eventi per il 31 dicembre 2021 Stando alla bozza, dal 30 dicembre fino alla fine dello stato ...

