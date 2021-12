Neonata abbandonata nuda in un campo, la cagnolina la tratta come un suo cucciolo: «Così la piccola si è salvata» (Di giovedì 23 dicembre 2021) abbandonata senza vestiti e con un destino che sembrava ormai segnato. Poi è successo qualcosa che in molti non esitano a definire un miracolo. La piccola Neonata è stata infatti “adottata” da una cagnolina che, di fatto, l’ha considerata come un suo cucciolo riscaldandola ed evitando Così che morisse dal freddo. Neonata nuda ritrovata nel campo insieme ai cuccioli Il fatto è accaduto in India. Stando a quanto riportato da Metro Uk a trovare la piccola sarebbe stato un residente di un villaggio: la Neonata, riferisce l’uomo, giaceva accanto a dei cuccioli di cane del villaggio ancora col cordone ombelicale attaccato. Immediati sono scattati i soccorsi e la bimba, fortunatamente, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021)senza vestiti e con un destino che sembrava ormai segnato. Poi è successo qualcosa che in molti non esitano a definire un miracolo. Laè stata infatti “adottata” da unache, di fatto, l’ha considerataun suoriscaldandola ed evitandoche morisse dal freddo.ritrovata nelinsieme ai cuccioli Il fatto è accaduto in India. Stando a quanto riportato da Metro Uk a trovare lasarebbe stato un residente di un villaggio: la, riferisce l’uomo, giaceva accanto a dei cuccioli di cane del villaggio ancora col cordone ombelicale attaccato. Immediati sono scattati i soccorsi e la bimba, fortunatamente, è ...

