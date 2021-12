Natale di magro, ora X e le risse in famiglia. Il mio sarà denatalizzato. Caro B.N. ti scrivo così mi distraggo un po’… (Di giovedì 23 dicembre 2021) Omicron, la variante senza controllo in impennata, tamponi serviti anche al pranzo di Natale insieme a timballo e cappone. Un Natale di magro, come suggerisce la tradizione, il giorno della Vigilia. Meno ammucchiate in famiglia, davanti a struffoli e panettoni, meno rischi che scoppino liti tra commensali dal tasso alcolico e collerico. Interscambiabili. Mentre scrivo una cifra da pelle d’oca passa in sovrimpressione sulle news di Cnn, 167mila bambini sono rimasti orfani causa covid. Quanto basta perché il mio, non so il vostro, sarà un Natalino denatalizzato. Mi infiocchetto allora sotto l’albero immaginario un vestito rosso natalizio dello stilista Roberto Cappucci appena celebrato per il suoi 91 (un anno di ritardo dovuto al Covid) da tanto di mostra alla Triennale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Omicron, la variante senza controllo in impennata, tamponi serviti anche al pranzo diinsieme a timballo e cappone. Undi, come suggerisce la tradizione, il giorno della Vigilia. Meno ammucchiate in, davanti a struffoli e panettoni, meno rischi che scoppino liti tra commensali dal tasso alcolico e collerico. Interscambiabili. Mentreuna cifra da pelle d’oca passa in sovrimpressione sulle news di Cnn, 167mila bambini sono rimasti orfani causa covid. Quanto basta perché il mio, non so il vostro,un Natalino. Mi infiocchetto allora sotto l’albero immaginario un vestito rosso natalizio dello stilista Roberto Cappucci appena celebrato per il suoi 91 (un anno di ritardo dovuto al Covid) da tanto di mostra alla Triennale ...

