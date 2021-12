La Russia esce definitivamente dal Trattato Open Skies (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Russia ha formalizzato il ritiro definitivo dall’Ost, Open Skies Treaty (Trattato sui Cieli Aperti) lo scorso 18 dicembre. La notifica ufficiale è giunta a tutti gli Stati membri dopo sei mesi che Mosca aveva avvisato della sua intenzione di uscire dall’accordo internazionale ereditato dalla Guerra Fredda. Nella nota ufficiale del Ministero degli Affari Esteri InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 23 dicembre 2021) Laha formalizzato il ritiro definitivo dall’Ost,Treaty (sui Cieli Aperti) lo scorso 18 dicembre. La notifica ufficiale è giunta a tutti gli Stati membri dopo sei mesi che Mosca aveva avvisato della sua intenzione di uscire dall’accordo internazionale ereditato dalla Guerra Fredda. Nella nota ufficiale del Ministero degli Affari Esteri InsideOver.

