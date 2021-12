Highlights e gol Napoli-Spezia 0-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Glie le azioni salienti di0-1, match della diciannovesima giornata di. Un’autorete di Juan Jesus condanna gli uomini di Spalletti ad una sconfitta pesantissima sia in chiave Scudetto che in chiave salvezza. Scappa via l’Inter, e scappa via loche si lascia il Genoa a -5 in classifica. PAGELLE CANALE YOUTUBE LEGAA CANALE YOUTUBE DAZN SportFace.