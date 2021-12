Guardiola saluta Torres | che va al Barça | Se non vuole restare

Advertising

Deianir17128382 : @juventina____ Lo farò. La guardiola è piena di bandiere e foto. Un covo bianconero. Poi lui è gentile e servizievo… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola saluta

Sport Fanpage

Nessuna conferma ufficiale, ma il trasferimento di Ferran Torres sembra essere ormai cosa fatta. La conferma arriva dalle parole del tecnico del Manchester City PepCommenta per primo Pep, manager del Manchester City , commenta così l'esonero di Ole Gunnar Solskjaer da allenatore del Manchester United : 'Gli auguro il meglio, è stato un piacere affrontarlo. Mi ha battuto più ...Leo Messi lascia i tifosi senza parole e mostra la sua commozione per l’addio di un suo grande amico: la splendida dedica dell’argentino. Messi: il post su Instagram per il Kun Aguero commuove i fan.Il Milan guarda già al post Ibrahimovic: nel mirino il top player 'da Champions', la Juventus rischia la beffa.