Gli ultras fascisti della Lazio che citano De Gregori per contestare Acerbi, ora abbiamo visto tutto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tu, agli ultras della Lazio, "zitti" non lo dici. Non ti metti l'indice davanti alla bocca mentre esulti per un gol, perché tocca a loro esultare. Tu, poi, hai facoltà di correre sotto la curva a ringraziarli. O a beccarti le cazziate – vanno a corrente alternata – accondiscendente. Ringraziando per la lezione morale, ogni volta. Per cui tu, Francesco Acerbi, come osi ribellarti a questa educazione siberiana, a Formello hanno crocifisso gente per molto meno: Hisaj è ancora in riabilitazione politica per aver intonato Bella ciao in mutande su una seggiola d'un ristorante, quell'albanese comunista. E mo beccati il comunicato. Disclaimer: i comunicati per gli ultras moderni sono uno sfogo al pari della mazza chiodata. E' la vecchia storia della penna che infilza ...

